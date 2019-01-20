МВД Азербайджана внесло ясность в ситуацию с задержанными на Аллее Шехидов (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Группа лиц, вступившие в воскресенье на Аллее Шехидов в противостояние с полицией, являются теми же людьми, которые пытались вчера нарушить общественный порядок после окончания митинга так называемого "Нацсовета".

Об этом Trend сообщил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

Он отметил, что вчера после окончания митинга партий и объединений, входящих в так называемую структуру "Национального совета" демократических сил, на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе Баку, когда участники расходились группа людей, специально пытаясь создать противостояние, попыталась нарушить общественный порядок.

Глава пресс-службы добавил, что однако сотрудники полиции, обеспечивающие там в то время безопасность, предотвратили попытку и сделали им предупреждение.

"Сегодня также группа людей, создав противостояние на Аллее Шехидов, в грубой форме нарушила общественный порядок. А это вызвало справедливое недовольство людей, пришедших почтить память наших шехидов. В результате осуществленных полицией решительных мер была задержана группа лиц, создавшая противостояние. В ходе расследования выяснилось, что пытавшиеся создать противостояние на Алее Шехидов лица являются теми же людьми, которые вчера предприняли попытку нарушить общественный порядок. В настоящее время в отношении этих лиц проводится расследование и в зависимости от результатов расследований их действиям будет дана правовая оценка", - сказал он.

Захидов не уточнил число и имена задержанных, отметил, что по окончании расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация об этом.

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