В Азербайджане возбуждено около 450 уголовных дел за невыполнение решений суда

28 января 2019 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значительно вырос объем работы министерства юстиции Азербайджана в сфере исполнения судебных решений.

Об этом было сказано на расширенном совещании, посвященном работе, проделанной министерством юстиции в 2018 году, и предстоящим задачам.

На совещании было отмечено, что число исполнительских дел, поступивших в структуры по исполнению в 2018 году, достигло 873 тысяч, из которых производство по более чем 450 тысячам выполнено, меры по выполнению остальных дел продолжаются.

«В результате проведенных мер физическим и юридическим лицам было обеспечено возмещение более 1,1 миллиарда манатов, что вдвое больше по сравнению с позапрошлым годом. К административной ответственности были привлечены 6775 лиц, умышленно уклоняющихся от выполнения судебных решений, в том числе в административном порядке судами были арестованы 2 913 лиц, в отношении 446 лиц были возбуждены уголовные дела. С 4885 лиц, которым был ограничен выезд за пределы страны, было снято ограничение в связи с выполнением решения суда», - было отмечено на совещании.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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