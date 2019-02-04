CCIAF и EKVITA организовали в Азербайджане Первый ежемесячный бизнес-завтрак 2019 года (ФОТО)

4 февраля 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 24 января 2019 года CCIAF совместно с EKVITA организовали Первый ежемесячный бизнес-завтрак 2019 года, который состоялся в отеле JW Absheron Marriott и был посвящен корпоративной уголовной ответственности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Мероприятие открыл г-н Ильгар Мехти, директор EKVITA, который приветствовал уважаемых гостей и подчеркнул важность таких встреч, которые предоставляют уникальную возможность для общения и обмена важными обновлениями.

После этого г-н Руслан Байрамов, юридический менеджер EKVITA, выступил с всеобъемлющей презентацией о корпоративной уголовной ответственности, которая была направлена на ознакомление участников с корпоративной ответственностью, ее историческим развитием и глобальными тенденциями. В презентации также был представлен обзор законодательства Азербайджана о корпоративных преступлениях, наказаниях и методах предотвращения преступлений.

После презентации состоялась интерактивная сессия вопросов и ответов, где аудитория общалась с докладчиками, задавая интересные вопросы и делясь своим опытом.

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