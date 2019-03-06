НСТР Азербайджана: Руководители частных телеканалов сами решают, кого хотят видеть в своих эфирах

БАКУ /Trend/ - Театру КВН «Планета парни из Баку» никто не запрещал появляться в эфирах. Об этом сказал председатель Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) Нушираван Магеррамли, комментируя вопрос касательно запрета на выступления творческого коллектива на частных каналах.

«Частные телеканалы полностью независимы в своей работе. Они свободны в своей творческой политике и организации показа программ, но строят свою работу в рамках существующего закона «О теле- и радиовещании». И это личное решение руководителей частных телеканалов, кого они хотят видеть или не видеть в своих эфирах. Соответствующий вопрос необходимо адресовать частным телеканалам».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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