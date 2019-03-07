Стоянки такси в Баку должны вмещать как минимум три автомобиля (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку изменены требования к автобусным остановкам и стоянкам такси.

Это отражено в «Требованиях об автобусах, используемых в пассажироперевозках, такси, их водителях, перевозчиках, осуществляющих пассажироперевозки, центрах пересадки транспорта, автобусных остановках и стоянках такси», сообщает в четверг Trend.

Согласно требованиям, размер автобусной остановки, не имеющей въездного «кармана», должна быть минимум 49 метров, а именно 16 метров - для въезда, 24 метра – для остановки и девять метров – для выезда.

Остановка с «карманами» должна быть организована в нешироких местах дороги с высоким транспортным потоком и скоростью движения. Размер автобусной остановки с «карманом» 69 метров – 19 метров для въезда, 25 метров – для остановки, 25 метров - для выезда.

Ели автобусная остановка рассчитана для двух и более автобусов, то помимо указанных размеров, интервал между дополнительными автобусами должен учитываться минимум в 9 метров.

В городе автобусные остановки должны находиться на расстоянии 400-600 метров друг от друга, в прилегающих к городу территориях - с интервалом 800 – 1000 метров.

Остановка должны быть расположены после пешеходного перехода.

Терминал оплаты должен находиться в безопасном месте рядом с павильоном остановки.

Стоянки такси в административной части Баку должны создаваться на улицах и проспектах, где ощущается большая необходимость в услугах такси, с учетом правил дорожного движения, непрерывного, безопасного и удобного движения транспорта.

Вместимость стоянки такси должна быть рассчитана как минимум на три автомобиля.

Стоянки такси, предусматривающие остановку легковых автомобилей под углом, могут быть созданы в случае, если стоящие такси не будут мешать движению транспорта на главной проезжей полосе только на специально расширенных участках, в стороне проезжей части улиц и проспектов,

Каждая стоянка такси должна быть зарегистрирована в едином реестре Бакинского транспортного агентства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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