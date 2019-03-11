Йель чершенбе: Готовим Фисинджан плов с курицей «Mərcan»

БАКУ /Trend/ - Все меньше времени осталось до одного из любимейших праздников азербайджанского народа - Новруз байрамы, который символизирует собой начало весны и отмечается 21 марта.

Фактически подготовка к празднику начинается за месяц до самой праздничной даты. Предпраздничными считаются вторники, на азербайджанском языке - "чершенбе ахшамы", но принято называть "чершенбе".

Празднику Новруз предшествуют 4 вторника - су чершенбе (вторник воды), од чершенбе (вторник огня), йель чершенбе (вторник воздуха) и торпаг или ахыр чершенбе (вторник земли или последний).

Пробуждение этих элементов природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня - Новруза, начала возрождения и полного оживления земли.

Впереди третий праздничный вторник - Йель чершенбе.

Как отмечают Йель чершенбе?

Третий по счету вторник связан с верой в живительную силу ветра и чистого воздуха, и отличается от предыдущих чершенбе некоторыми особенностями.



В этот день, согласно поверьям, ветер приводит в движение пробудившиеся до него воду и огонь, раскрывает почки деревьев, весна вступает в свои права.

Солнечные лучи прогревают воздух, а в селах начинается подготовка к весенне-полевым работам.

В народе этот день называют также "Külək oyadan çərşənbə" ("Вторник пробуждения ветров"), или "Küləkli çərşənbə" ("Ветреный вторник").

Хозяйки обычно проветривают дом и выносят проветриться на воздух постель: матрасы, подушки, стеганые одеяла, выбивают ковры, вытряхивают паласы. Жилье словно напитывают чистым воздухом и освежающим дыханием приближающейся весны.

Наши предки говорили "Нельзя ругать ветер" ("Yel əsdirəni söyməzlər"), что в те далекие времена было связано с культом ветра, который олицетворял воздух, сопутствующий человека на протяжении всей жизни - от первого до последнего вздоха.

Кстати, этот день символичен с нашей столицей. Ведь Баку называют "Городом ветров". В нашем городе действительно постоянно дуют ветры...

Также в этот день принято вспоминать предков и их духов. Считается, что духи предков приходят домой в этот праздник и поэтому в этот день принято, чтобы богато были накрыты столы.

Фисинджан плов украсит праздничный стол

Подготовке праздничного стола также уделяют должное внимание на праздничные вторники. В азербайджанском застолье традиционно главное место занимает плов.

На Йель чершенбе предлагаем приготовить Фисинджан плов, будучи одним из самых главных из большого количества разновидностей.

Этот плов готовится с курицей в кисло-сладком соусе из Наршараба (гранатового сиропа) и грецких орехов. Фисинджан это старинное блюдо персидского происхождения.

Для самого плова вам понадобится рис басмати, топленое масло и тесто для газмага. Для соуса Фисинджан - небольшая курица , лук, перемолотые грецкие орехи, Наршараб, куриный бульон и топленое масло.

Варить курицу следует на среднем огне до полной готовности, следить, чтоб бульон не кипел. Отдельно поджаривают лук до светло-золотистого цвета и добавляют к ним перемолотые грецкие орехи, после чего вливают Наршараб. Тушить смесь следует несколько минут на слабом огне, постоянно помешивая. Затем добавляют куриный бульон и куски курицы, перемешивают и тушат на слабом огне около 30 минут, периодически помешивая.

При подаче Фисинджан плова курицу с соусом отдельно выкладывают от риса, украшенного сверху поджаристым газмагом.

Если Фисинджан плов, то только из курицы Mərcan

Помимо кулинарных умений хозяйки залогом вкусного блюда также являются качественные, свежие и полезные ингредиенты.

Во вторник ветра в качестве главного составляющего коронного блюда праздничного застолья, Фисинджан плова, идеально подойдет курица местного бренда «Mərcan». Именно она передаст блюду все свои вкусовые качества, пропитая его насыщенным куриным ароматом. Куриное мясо получается сочным внутри, кожица же имеет свойство поджариваться до золотистой корочки. Курица «Mərcan» - это универсальный продукт питания, который подходит и для сидящих на диете людей, и для аллергиков, и для привередливых в еде детей, и для капризных пожилых. Кстати, повара лучших ресторанов Баку также отдают предпочтение курятине этого бренда.

Важно, что курочки от Mərcan быстры в приготовлении, что особенно радует, ведь работу по праздникам вторника никто не отменял.

Помимо вкуса, важно задуматься и о полезных свойствах продукта, ведь Новруз – это семейный праздник, когда за общим столом собираются и дети, и старшее поколение. В этом плане Mərcan можно доверять с закрытыми глазами. В производстве используют только натуральные корма без химических добавок, ГМО, антибиотиков, анаболиков и гормонов. Также не применяются инъекции для увеличения веса курицы. Охлаждается же мясо воздухом, а не водой.

Однако главным критерием качества и экологичности продукции Mərcan является сертификат HALAL, выданный одним из самых требовательных органов по сертификации в мире - JAKIM, Малайзия.

Агентство по пищевой безопасности Азербайджана (AFSA) также рекомендует курицу "Mərcan" к употреблению всем слоям населения страны, которую можно приобрести в большинстве торговых сетей Азербайджана. И, напротив, предостерегает население от приобретения курятины на рынках и с рук, поскольку чаще такой продукт не соответствуют санитарным и производственным стандартам, что может привести к отравлению.

Если отравление на Йель чершенбе не входит в планы, то лучше выбирать проверенного годами поставщика, которому доверяют сотни тысяч наших граждан. А азербайджанцы – эксперты в еде – умеют выбирать только лучшее.

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