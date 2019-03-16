Нарушивший границу с Арменией гражданин Азербайджана страдает психическим заболеванием - Госслужба

БАКУ /Trend/ - В некоторых армянских СМИ распространилась информация о задержании гражданина Азербайджана в качестве нарушителя границы.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана, в ночь с 15 на 16 марта неизвестный нарушил государственную границу с территории Азербайджана в противоположном направлении. Стало известно, что это житель села Юхары Салахлы Газахского района Эльвин Ибрагимов, 1986 года рождения.

В ходе расследования было установлено, что он является инвалидом второй группы по причине психического заболевания. Расследование произошедшего продолжается.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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