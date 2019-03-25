В Азербайджане стартует творческий фестиваль «Из регионов в регионы»

25 марта 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже 28 марта состоится церемония открытия двухмесячного творческого фестиваля «Из регионов в регионы» ("Bölgələrdən bölgələrə"), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

Фестиваль будет состоять из двух частей – выставки и концертной программы.

В рамках выставки будут установлены фестивальные палатки, где будут демонстрироваться экспозиции образцов народного творчества, отражающие культурное наследие городов и районов, художественные произведения, сувениры, изделия ручной работы.

В рамках концертной программы выступят музыканты, танцевальные группы, фольклорные коллективы и др.

В марте фестиваль будет проходить в Гяндже и Агстафе, в апреле – в Кюрдамире, Агдаше, Саатлы, Нефтчале, Барде, Агджабеди, Абшероне и Хачмазе, в мае – в Лерике, Масаллы, Шамкире, Балакене и Шамахы.

Фестиваль проводится в республике во второй раз.

Фестиваль будет проходить с участием городов и районов, охватывающих 15 региональных управлений культуры республики. Основная цель проекта – пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Проведение фестиваля предоставляет возможность зарубежным гостям наглядно ознакомиться с культурной жизнью регионов Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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