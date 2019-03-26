Бактрансагентство об изменении схем движения маршрутных автобусов на проспекте Гара Гараева

26 марта 2019 23:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из-за того, что введенные ограничения на движение транспортных средств в связи с пожаром на проспекте Гара Гараева в Баку все еще действуют, завтра автобусы, проезжающие через эту территорию будут двигаться по измененному маршруту.

Об этом Trend сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Как сообщили в агентстве, осуществляются все работы для обеспечения беспрерывного движения автобусов, двигающихся по регулярному маршруту, проходящему через проспект Гара Гараева.

Агентство рекомендует населению меньше пользоваться частными автомобилями для избежания плотности движения на близлежащих улицах и проспектах.

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