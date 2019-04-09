В Азербайджане морские порты станут более экологически безопасными

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при проектировании морских торговых портов будут требовать документ, в котором отражена оценка их влияния на окружающую среду.

Как сообщает во вторник Trend , этот аспект был отображен в изменениях в закон «О морских портах», принятых сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, при проектировании морских торговых портов, причалов разгрузки и загрузки, а также причалов для кораблей весом более 1350 тонн (за исключением паромов), связанных с набережными портами, должна быть осуществлена оценка воздействия на окружающую среду.

Должен будет подготовлен документ по оценке воздействия на окружающую среду и должна быть осуществлена экологическая экспертиза документа.

Согласно изменениям, если эти объекты соответствуют экологическим требованиям по показателям влияния на окружающую среду, для реконструкции этих объектов или замены существующих на этих объектах установок и оборудования не будет требоваться подготовка документа об оценке воздействия на окружающую среду.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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