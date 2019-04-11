Какие административные проступки чаще всего совершаются в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В 2018 году суды первой инстанции Азербайджана рассмотрели 62 113 дел по административным правонарушениям, что на 10,9 процента больше по сравнению с показателем 2017 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомстат.

61,6 процента из них были связаны с нарушением правил управления, 4,8 процента - общественного порядка, общественной безопасности, 4,6 процента - правил дорожного движения, 0,9 процента - таможенных правил, 0,8 процента - правил экономической деятельности, 0,6 процента - правил торговли, 5,3 процента – были направлены против имущества, четыре процента - против здоровья, 2,1 процента – связаны с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 15,1 процента – с другими административными проступками.

По 62,9 процента дел, рассмотренных в прошлом году, были применены меры административной ответственности, производство по 28,2 процента дел было прекращено, 8,4 процента дел были возвращены для перепроверки материалов, материалы по 0,5 процента дел направлены по назначению.

В соответствии с решениями о применении мер административной ответственности число привлеченных к ответственности лиц выросло на 12,8 процента, составив 39 094 человека.

К 48 процентам лиц, привлеченных к административной ответственности, был применен административный штраф, к 26,5 процента - лишение специального права, предоставленного физическому лицу, к 21,6 процента – административный арест, к 2,4 процента - общественные работы, к 1,5 процента – другие виды порицания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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