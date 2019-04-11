Азербайджан примет новые законы в связи с реформами в судебно-правовой системе

11 апреля 2019 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районном суде Баку в четверг при организационной поддержке министерства юстиции и Совета печати прошел брифинг на тему «Новый этап в судебных реформах».

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие руководящие лица министерства юстиции, Судебно-правового совета, Коллегии адвокатов и Совета печати, судьи и другие юристы, депутаты, представители гражданского общества и множества СМИ.

Выступивший на брифинге заместитель председателя Совета печати Мушфиг Алескерли сказал, что реформы в судебной сфере имеют большое значение, и на СМИ возложена важная задача - донести до общественности правильную информацию в связи с этими реформами. И, по его словам, Совет печати вместе с министерством юстиции принимают меры в этом направлении.

Начальник Главного организационно-контрольного управления минюста Эльчин Гасымов подчеркнул, что указ Президента Ильхама Алиева об углублении реформ в судебно-правовой системе от третьего апреля 2019 года играет роль «дорожной карты» для реализации реформ в указанной сфере. Гасымов отметил, что этот указ направлен на обеспечение прозрачности правосудия, предотвращение какого-либо стороннего вмешательства, применение современных информационных технологий в судебной системе, улучшение деятельности экспертизы и решение других вопросов. В связи с исполнением указа министерству юстиции был дан ряд важных поручений.

Затем выступившие на мероприятии руководители соответствующих структур, Аппарата Судебно-правового совета и другие рассказали о реформах, проводимых в судебно-правовой системе, и исключительной роли указа в углублении этих реформ, о поощрении альтернативных механизмов, усилении адвокатской деятельности и других важных моментах.

Было отмечено, что министерство юстиции приступило к исполнению указа, который является важной «дорожной картой» для системы юстиции и судебной системы. Также продолжаются последовательные просветительские мероприятия касательно исключительной значимости этого важного документа и общественные обсуждения.

Также было отмечено, что подписанный третьего апреля указ – неотъемлемая часть реформ, проводимых в судебно-правовой системе, и очередной показатель того, какую исключительную значимость придает глава государства судебной власти. В целях исполнения указа, предусматривающего принятие институциональных и практических мер, министерством юстиции совместно с соответствующими структурами создана Координационная комиссия, утвержден и осуществляется план мероприятий.

Во время брифинга также был затронут ряд важных задач, возложенных на министерство юстиции, а также отмечены подготовка новых законопроектов касательно деятельности в сфере юстиции и судов, гуманизации политики наказания, модернизации деятельности Центра судебной экспертизы и Академии юстиции, широкого применения информационных систем «Электронный суд» и «Электронное исполнение» и т.д..

Затем была проведена сессия ответов на вопросы, участники обменялись между собой мнениями, были даны ответы на интересующие журналистов вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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