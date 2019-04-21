Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова завоевала бронзовую медаль AGF Junior Trophy в упражнении с мячом

21 апреля 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова завоевала бронзовую медаль II Международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнении с мячом, сообщает Trend. Нармина Самедова набрала 18.350 баллов.

Золотая медаль у Анастасии Симаковой (Россия, 19.700 баллов), серебряная медаль у Софии Раффаэлли (Италия, 19.300 баллов).

Азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова в финале в упражнении с мячом набрала 16.100 баллов и заняла восьмую позицию

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева)

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