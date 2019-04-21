Нармина Самедова завоевала «серебро» Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Нармина Самедова заняла второе место на II Международном турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой, сообщает Trend. В финальном соревновании Нармина Самедова набрала 18.000 баллов.

Золотую медаль завоевала итальянская гимнастка София Раффаэлли (18.350 баллов), бронзовую медаль представительница Израиля Ася Ади Кац (17.400 баллов).

Другая азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова с результатом 17.100 баллов заняла четвертую позицию

II Международный турнир по художественной гимнастике AGF Junior Trophy проходи в Баку 20-21 апреля в Национальной арене гимнастики. В Международном турнире принимают участие около 130 юниорок из 20 стран мира. Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG) в соревнованиях участвуют гимнастки 2004-2006 годов рождения.

(Автор: Джани Бабаева.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.