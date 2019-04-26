Еще одна авария на гонках Формулы 1 в Баку (ФОТО)

26 апреля 2019 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время второй сессии свободных заездов Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан произошла еще одна авария.

Болид пилота команды Toro Rosso Даниила Квята врезался в защитный барьер, сообщает в пятницу Trend.

После столкновения болид был эвакуирован с трассы, и Квят вынужден был приостановить участие в свободном заезде.

Отметим, что гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Автор: ‘Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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