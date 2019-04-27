Спасибо Федерации гимнастики Азербайджана за такую прекрасную организацию - эстонская спортсменка

БАКУ /Trend/ - Нравится выступать в Национальной арене гимнастики в Баку, сказала в субботу Trend эстонская спортсменка Виктория Богданова, участвующая в Кубке мира по художественной гимнастике.

«Спасибо Федерации гимнастики Азербайджана за такую прекрасную организацию соревнований», - добавила Богданова.

Говоря о своем выступлении на Кубке мира, спортсменка отметила, что были допущены ошибки, над которыми нужно еще работать.

«Мне очень нравится моя композиция с булавами, и я получаю удовольствие от этого выступления. Не все программы были выполнены «чисто». Но, еще есть время до Чемпионата Европы, и полагаю, что эти элементы удастся отработать», - сказала Богданова.

По словам гимнастки, бакинская публика хорошо поддерживает и громко аплодирует.

«Например, недавно я была на соревнованиях в Софии, но именно в Баку так хорошо принимают», - добавила Богданова.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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