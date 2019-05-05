Фонд Гейдара Алиева организовал для жителей Хачмаза концерт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Хачмазе в воскресенье по случаю годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летия Фонда Гейдара Алиева была организована очередная концертная программа.

На концерте, проведенном перед Центром Гейдара Алиева, прозвучали народные, композиторские и эстрадные песни в исполнении известных исполнителей и молодых талантов, представлены различные танцы.

На мероприятии было отмечено, что со дня создания гуманизм, милосердие, доброта, преданность национально-духовным ценностям были определены в качестве приоритета в деятельности Фонда Гейдара Алиева. В течение 15-летнего периода деятельности Фонд оказал большую поддержку изучению, пропаганде и реализации политике, разработанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и направленной на социально-экономический, культурный прогресс, интеграцию в мировое сообщество, улучшение материального благосостояния народа.

В течение 15-ти лет Фонд Гейдара Алиева реализовал широкомасштабную программу и проекты, направленные на проведение работ, связанных с защитой национально-духовных ценностей, широкой пропагандой азербайджанской культуры, дальнейшим повышением благосостояния населения. Основной миссией Фонда, помимо изучения и пропаганды жизни, деятельности, идей общенационального лидера Гейдара Алиева, является поддержка социально-экономического и гуманитарного развития внутри страны и за ее пределами

Концертная программа создала у жителей Хачмазского поистине праздничное настроение.

Отметим, что до этого по случаю годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 15-летия Фонда Гейдара Алиева в поселке Гузанлы Агдамского района, в Шеки и Гяндже были организованы концерты.

Следующие праздничные мероприятия будут проведены шестого мая – в Шамахы, седьмого мая – Лянкяране и Нахчыване. В ходе концертов будут представлены образцы мугама, фольклора, эстрадной и поп-музыки, а также различные танцы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.