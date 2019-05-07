Реорганизовано министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана

7 мая 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в документ - «Аппарат государственных органов (и/или структур, обеспечивающих их деятельность) и названия его подразделений», сообщает во вторник Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

В соответствии с решением, региональные управления экологии и природных ресурсов будут в подчинении министерства экологии и природных ресурсов.

Также на базе Департамента охраны окружающей среды создана Служба государственной экологической безопасности.

На базе Департамента развития лесов и Научно-исследовательского института лесоводства образована Служба развития лесов.

Кроме того, на базе Национального департамента мониторинга окружающей среды, Национального департамента гидрометеорологии, Научно-исследовательского института гидрометеорологии, Центра метрологии и стандартизации и Лабораторного центра по окружающей среде создана Национальная гидрометеорологическая служба.

Наряду с этим, на базе Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий, Департамента размножения и охраны биологических ресурсов водоемов, Службы управления охотничьим хозяйством и государственного контроля над охотничьей деятельностью и Научно-исследовательского института рыбного хозяйства создана Служба охраны биологического разнообразия.

Помимо того, ликвидируется Государственное агентство по геодезии и картографии, и его функции будет осуществлять Аппарат минэкологии.

В свою очередь, действующие при Госагентстве по геодезии и картографии Государственное аэрогеодезическое предприятие и Бакинская картографическая фабрика переданы в подчинение министерства.

Ликвидирован Бакинский городской департамент экологии и природных ресурсов, и в пределах численности его персонала увеличен штат работников местных органов министерства.

На базе Государственного управления экспертизы создано публичное юридическое лицо Государственное агентство экологической экспертизы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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