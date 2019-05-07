Международный эксперт: Прессинг на Баку и окрестности должен быть ослаблен

БАКУ /Trend/ - Мы должны подумать о том, как облегчить существующий прессинг на Баку и его окрестности, о более разумных подходах к его развитию.

Как сообщает во вторник Trend , об этом, в ходе пленарного заседания правления Совета Архитекторов, посвященном развитию градостроительства столицы, сказал Йохам Шарес - исполнительный директор международной компании «AS+P», разрабатывающей генеральный план Баку.

По словам исполнительного директора, возможно рассмотрение вопроса удаления из центра города некоторых государственных структур. Шарес отметил, что на государственном уровне в сферу управления Баку привлекаются дополнительные ресурсы, однако остаются нерешенные проблемы.

Как отметил представитель «AS+P», за минувшие 20 лет население Баку увеличилось на 26 процентов: «Рост населения требует новых подходов. Появляются проблемы связанные с ростом. Практика возведения многоэтажных зданий, с точки зрения управления, требует новых подходов».

По словам Шареса, задачей компании, которую он представляет, является не только применение международных принципов градостроительства в Баку, но и с учетом его самобытности, сохранение его исторического облика. Именно поэтому, необходимо привлечение к работе местных специалистов.

Отметим, что в рамках работы проводимой «AS+P», планируется тесное сотрудничество компании с Бакинским государственным проектным институтом и другими местными профессионалами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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