Президент Азербайджана выделил средства Организации ветеранов войны, труда и ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по увеличению государственной заботы о ветеранах войны.

Согласно распоряжению, с целью увеличения государственной заботы о ветеранах войны в Азербайджане, укрепления материально-технической базы Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана, а также решения текущих вопросов в связи с деятельностью организации и проведения запланированных мероприятий из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана будет выделено 300 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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