Создана рабочая группа по оформлению частных домов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Создана рабочая группа по оформлению частных жилых домов. Об этом на встрече с жителями Бинагадинского района сказал глава ИВ Баку Эльдар Азизов, сообщает в пятницу Trend.

«Эта проблема копилась десятилетиями. Глава государства дал поручения в связи ее решением. Исполнительная власть создала рабочую группу, и с соответствующими структурами проводится работа для решения этого вопроса, беспокоящего жителей всех поселков города Баку. Из-за дополнительных проблем, возникающих в процессе оформления строящихся домов, данную работу невозможно провести быстро, и на это требуется время. В любом случае, вопрос находится под контролем», - сказал Азизов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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