БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменились правила, связанные с внешнеторговой деятельностью.

Кабмин внес поправки в Порядок, утвержденный решением от 11 апреля 2012 года. Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, сообщает во вторник Trend.

Согласно решению, если в межгосударственных договорах, в которых Азербайджан является партнером, не установлен более длительный срок, то в акте Кабмина, регулирующем внешнеторговую деятельность, должно быть указано, что он вступает в силу минимум через 30 дней со дня публикации. Ранее эти сроки составляли 30 дней.

Отметим, что в исключительных случаях акт Кабмина, регулирующий внешнеторговую деятельность, может вступать в силу в предусмотренный в нем срок с условием незамедлительного информирования международных организаций.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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