Сколько потратил на оборону Азербайджан в прошлом году?

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Азербайджан потратил на оборону два миллиарда 842 миллиона манатов, выделенных из государственного бюджета.

Как сообщает в четверг Trend, данный вопрос отражен в законопроекте «Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год».

Из этой суммы 1,305 миллиарда манатов потрачено на оборонные силы, 151,621 миллиона манатов - на национальную безопасность, 2,613 миллиона манатов - на прикладные исследования в сфере обороны и безопасности, 1, 383 млрд. манатов – на расходы, не относящиеся к другим категориям.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарных заседаниях Милли Меджлиса (парламента), которые пройдут 30 и 31 мая.

.(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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