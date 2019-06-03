В Баку будут организованы ярмарки по случаю праздника Рамазан (ФОТО)

3 июня 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ясамальском и Низаминском районах Баку пятого-шестого июня будут организованы сельскохозяйственные ярмарки-продажи, приуроченные к празднику Рамазан.

Об этом сказала директор Государственной аграрно-торговой компании Лейла Мамедова, сообщает в понедельник Trend.

Мамедова отметила, что в Ясамальском районе ярмарка будет организована перед 225-й средней школой по ул. Алескера Алекперова, в Низаминском районе - на проспекте Гара Гараева 36А, рядом с Торговым центром «Орбита».

Она добавила, что на ярмарках можно будет купить фрукты, овощи, сухофрукты, фасованные продукты, мед, мясо и мясные продукты и другие продукты питания

По ее словам, ярмарки будут организованы под брендом «От села городу».

Граждане смогут по более дешевым ценам купить экологически чистую, качественную фермерскую продукцию, вынесенную на продажу без посредников.

«В рамках сотрудничества с Агентством пищевой безопасности на территории ярмарок будут функционировать передвижные лаборатории Института пищевой безопасности, и все выставленные на прилавки продукты будет проверяться», - подчеркнула она.

Для участия в ярмарках фермеры могут посетить сайт Государственной аграрно-торговой компании

https://agrotrade.gov.az/az/fair или позвонить по номеру 050 400 88 99, и пройти регистрацию. Также фермеры могут обратиться и в Государственные центры аграрного развития в своих районах.

Напомним, что в связи с праздником Рамазан 5 и 6 июня объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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