В Азербайджане обнародованы результаты II тура выпускного экзамена

11 июня 2019 20:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты второго тура выпускного экзамена, проведенного 9 июня для девятиклассников общеобразовательных школ Гянджи, Лянкярана, Нафталана, Шеки, Сумгайыта, Абшеронского, Агдамского, Агсуинского, Астаринского, Бардинского, Билясуварского, Дашкесанского, Геранбойского, Гейгельского, Имишлинского, Кюрдемирского, Огузского, Габалинского Саатлинского, Сабирабадского, Шабранского, Шамахинского, Самухского, Тертерского, Хачмазского, Евлахского и Зардабского районов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Из 40 234 учащихся, которые должны были принять участие в экзамене, не явились 788 человек, восемь человек были удалены с экзамена за нарушение установленных правил.
На сайте ГЭЦ можно ознакомиться с информаций о результатах экзамена, и с графическим изображением вопросника. О результатах экзамена можно также узнать, отправив на 7727 номер работы через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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