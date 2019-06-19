Результаты олимпиады будут учтены при подсчете рейтингов школ

19 июня 2019 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С текущего года результаты Олимпиады будут учитываться при подсчете рейтинговых баллов школ, что послужит стимулом для всего школьного коллектива.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов во время награждения победителей предметной олимпиады.

Министр отметил, что результаты международных олимпиад улучшаются из года в год, и благодаря этому в короткий срок были обеспечены высокие достижения. Главным показателем успешности реформ в данной сфере является то, что победители международной олимпиады по любым специальностям и финалисты республиканских предметных олимпиад, получают право на бесплатное образование в высших учебных заведениях на неконкурентной основе.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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