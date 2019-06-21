Открываются прямые автобусные рейсы Баку-Батуми

21 июня 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С первого июля каждый понедельник, среду и пятницу в 18:00 по бакинскому времени из Бакинского автовокзального комплекса начнет курсировать автобусный рейс в направлении Батуми, сообщает Trend со ссылкой на Бакинский автовокзал.

Автобус прибудет в Батуми на следующий день в 10:00. Обратно из Батуми автобус будет отправляться в среду, пятницу и в воскресенье в 10:00.

Цена билета в один конец составляет 40 манатов.

Билеты на рейс Баку-Батуми-Баку пассажиры смогут приобрести на сайте avtovagzal.az и онлайн посредством мобильного приложения, а также в кассах Бакинского международного автовокзального комплекса.

Для сведения сообщим, билеты выносятся на продажу за десять дней до рейса.

Стоимость проезда для детей младше пяти лет бесплатное (без предоставления им места). Цена билета для детей от пяти до 10 лет составляет 50 процентов от стоимости проезда.

По желанию пассажиров, для детей до пяти лет также можно приобрести билет за полцены.

Для удобства пассажиров будут действовать автобусы с просторным салоном, отвечающим мировым стандартам, и удобными сидениями.

Для получения подробной информации можно обратиться по номерам: (012) 406 01 58/59.

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