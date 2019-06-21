Институт педиатрии о ситуации в сфере охраны здоровья матери и ребенка в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Уровень детской смертности в Азербайджане снизился втрое по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор Научно-исследовательского института педиатрии им. К. Фараджева Насиб Гулиев.

Гулиев отметил, что достигнутым показателем довольствоваться нельзя. «Мы стараемся, чтобы он приблизился к цифрам, которые фиксируются в самых развитых странах мира. С этой целью мы принимаем надлежащие меры в сфере охраны здоровья матери и ребенка», - добавил он

(Текст: Кямаля Мамедлы)

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