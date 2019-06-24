В ГЭЦ стала доступна услуга психологической помощи

24 июня 2019 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) стала действовать служба психологической помощи. Позвонив по номеру 1653 и набрав дополнительно «два», можно связаться с психологами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

В Центре сообщили о причинах запуска этого проекта. Не секрет, что у многих экзамен вызывает стресс и сопровождается сильными переживаниями. Часто происходит подмена понятий, и молодые люди рассматривают экзаменационные испытания, как мерило самооценки. Такой подход приводит к ненужной напряженности перед экзаменом, подавленности в ходе испытания и разочарованию после него.

Умение владеть собой, хладнокровно мыслить снизит градус напряженности экзаменуемого, повысит эффективность в ходе сдачи, и в конечном итоге положительно скажется на результатах экзамена. В этом экзаменуемым помогут психолооги центра.

В рамках нового проекта ГЭЦ экзаменуемым, по требованию, будет оказана психологическая поддержка. Служба работает ежедневно с 09 30 до 17:30.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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