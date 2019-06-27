Азербайджанские женщины-борцы начали выступления на Евроиграх в Минске с уверенных побед

БАКУ /Trend/ - В столице Беларуси - Минске продолжаются II Европейские игры, сообщает в четверг Trend.
Сегодня к соревнованиям примкнули азербайджанские женщины-борцы.
В 1/8 финала Алена Колесник обошла представительницу Венгрии Рамону Галамбос со счетом 10:0.
Со счетом 4:0 обыграла свою соперницу и Эльмира Гамбарова.
Напомним, что сегодня Сабира Алиева в 1/8 финала встретится с гречанкой Айкатерини-Эйрини Пициава (76 кг).
Мария Стадник (50 кг) же начнет свое выступление с 1/4 финала и проведет бой с победительницей встречи Эмануэлла Лиуззи - (Италия)/Анна Лукасяк (Польша).
Соперницей Алены Колесник будет болгарка Мими Христова.
Отметим, что сборная Азербайджана находится на 17 месте с одной золотой, 4 серебряными и 9 бронзовыми медалями.
Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, на которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.
Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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