Продолжается масштабная реконструкция дорог в регионах Азербайджана (ФОТО)

6 июля 2019 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Шекинском районе реализуются два проекта по реконструкции дорожной инфраструктуры, согласно плану мероприятий Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госагентство, завершается реконструкция автодорог, соединяющих села Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз. Также началась реконструкция дороги, соединяющей села Орта Зейзид-Баш Зейзид.

Протяженность дорог, охватывающей села Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз, составляет 33 километра.

Общая ширина дорог, строящихся в соответствие с IV технической категорией, 10 метров. Производится капитальный ремонт моста через реку Айричай длиной 60 метров.

Также идет работа на автодороге, соединяющей села Орта Зейзид и Баш Зейзид Шекинского района. На ней планируется укладка новых водопропускных труб различного диаметра, построены железобетонные кюветы длиной в 1600 метров для стока атмосферных вод.

На заключительном этапе проекта планируется установка автобусных остановок, дорожных знаков, сигнальных опор, нанесение дорожной разметки.

В результате реконструкции, около 20 тысяч жителей восьми населенных пунктов получат комфортный выход к центру города Шеки, и автодороге Шеки-Гах и Евлах-Загатала-госграница с Грузией. Значительно облегчиться поездка в соседние районы, перевозка грузов и пассажиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Под ясным звездным небом Шеки – классическая атмосфера (ФОТО)
Культура 3 июля 15:27
Российский квинтет No Indifference на живописном берегу озера Мархал подарил хорошее настроение (ФОТО)
Культура 3 июля 14:35
Венгры создали в Шеки "народно-стадионное" настроение (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 2 июля 16:37
Реконструируется дорога Бахрамтепе-Билясувар (ФОТО)
Общество 28 июня 09:15
Главы диппредставительств находятся в поездке в Шекинском и Загатальском районах Азербайджана
Политика 27 июня 10:47
В Азербайджане продролжается масштабная реконструкция и строительство дорожной инфраструктуры
Общество 19 июня 13:58
Лента новостей
Минобороны: На линии соприкосновения царит относительное спокойствие
Нагорно-карабахский конфликт 10:19
В Азербайджане в разгаре уборочная страда
Общество 10:09
Франция поставит Индии первый истребитель Rafale в течение двух месяцев
Другие страны 09:56
Израильские мобильные операторы мало инвестируют в 5G
Израиль 09:45
Назначен посол Туркменистана в Омане
Туркменистан 09:39
Вся правда об азербайджаноненавистниках - "Политшоу представляет" (Видеопроект)
Политика 09:34
Туркменистан перевыполнил план по заготовке пшеницы
Бизнес 09:33
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 09:28
Нацбанк Казахстана закупает системы видеонаблюдения
Тендеры 09:23