Продолжается масштабная реконструкция дорог в регионах Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Шекинском районе реализуются два проекта по реконструкции дорожной инфраструктуры, согласно плану мероприятий Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госагентство, завершается реконструкция автодорог, соединяющих села Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз. Также началась реконструкция дороги, соединяющей села Орта Зейзид-Баш Зейзид.

Протяженность дорог, охватывающей села Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз, составляет 33 километра.

Общая ширина дорог, строящихся в соответствие с IV технической категорией, 10 метров. Производится капитальный ремонт моста через реку Айричай длиной 60 метров.

Также идет работа на автодороге, соединяющей села Орта Зейзид и Баш Зейзид Шекинского района. На ней планируется укладка новых водопропускных труб различного диаметра, построены железобетонные кюветы длиной в 1600 метров для стока атмосферных вод.

На заключительном этапе проекта планируется установка автобусных остановок, дорожных знаков, сигнальных опор, нанесение дорожной разметки.

В результате реконструкции, около 20 тысяч жителей восьми населенных пунктов получат комфортный выход к центру города Шеки, и автодороге Шеки-Гах и Евлах-Загатала-госграница с Грузией. Значительно облегчиться поездка в соседние районы, перевозка грузов и пассажиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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