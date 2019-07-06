Минтруда предлагает работодателям в Азербайджане сотрудничать с Госслужбоой занятости в организации профессиональной подготовки

6 июля 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Работодатели могут сотрудничать с Государственной службой занятости в организации профессиональной подготовки.

Для обеспечения занятости безработных лиц Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, согласно статье 20 закона «О занятости», организует курсы по профессиональной подготовке, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана. Работодатели могут сотрудничать с госслужбой по данному вопросу.

Подготовка организуется сроком на шесть месяцев и финансируются Фондом страхования от безработицы. Организация данных курсов проводится в государственных или других образовательных учреждениях, на деятельность которых дано специальное разрешение (лицензия).

Вышеназванные курсы организуются на основе трехсторонних (Госслужба занятости, образовательное учреждение, слушатель) или четырехсторонних (Госслужба занятости, образовательное учреждение, слушатель, работодатель) контрактов. Курсы, осуществляемые на основе четырехстороннего контракта, дают возможность участия работодателя в процессе образования и подготовки более квалифицированных специалистов.

Для сотрудничества в организации профессиональной подготовки работодатели могут обратиться в Государственную службу занятости.

Телефон: 596-74-36 . E-mail: dmx-peshe@mlspp.gov.az

Координирующее лицо: Рашад Аскерли

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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