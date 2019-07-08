ГУП Баку просит жителей не сушить белье на фасадной части зданий

8 июля 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главное управление полиции города Баку обратилось к населению с тем, чтобы жители столицы использовали тротуары по назначению, соблюдали правила стоянки и паркования, не останавливали автомобили на пешеходных тротуарах, сознательно относились к соблюдению чистоты города, а также прекратили сушить белье на фасадной части зданий, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГУП Баку.

Управление призывает каждого жителя столицы и гостей Баку к активному участию в обеспечении порядка по вышеперечисленным явлениям.

Отметим, что в полицию поступают обращения от отдельных столичных граждан в связи со случаями, портящими внешний облик Баку, занятыми пешеходными тротуарами и экологией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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