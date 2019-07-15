Бакиметрополитен начал расследование по факту курения в вагоне метро

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" начало расследование по факту курения в вагоне метро.

Об этом сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов. По его словам, ведется расследование по этому факту.

«Согласно законодательству, на территории метрополитена курение запрещено, за это предусмотрен штраф. Просто на данный момент неизвестно время, и в каком вагоне произошел инцидент. Личность этого человека устанавливается с помощью камер наблюдения на станциях и в вагонах. Он будет найден и, согласно законодательству, в его отношении будет применены надлежащие меры», - сказал он.

Мамедов подчеркнул, что в таких случаях пассажиры также должны проявлять гражданскую ответственность. «Пассажиры, находящиеся в вагоне, где это происходит, обязаны известить об этом машиниста, с тем, чтобы правонарушитель был немедленно установлен», - сказал пресс-секретарь Бакметрополитена.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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