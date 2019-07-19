Ограничения по газоснабжению отдельных частей Баку и Сумгайыта будут сняты до сегодняшнего вечера

БАКУ /Trend/ - Сегодня в отдельных частях Баку и Сумгайыта будет приостановлена подача газа, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Сегодня с 10.00 в определенной части поселка Бакиханова Сабунчинского района была приостановлена подача природного газа 15 тысячам потребителям.

Ограничения охватывают проспект Н.Исмайлова, улицы З.Буниятова и Ш.Камилова. Подача газа приостановлена в связи с проведением реконструкционных работ на газораспределительной станции «Бакиханов».

Сегодня также будет приостановлена подача газа 33 тысячи абонентов части Гянджи.

Как говорится в сообщении ПО, ограничения связаны с устранением утечек, выявленных на газопроводах среднего давления «Гянджа 2» и «Автозавод»

В ПО «Азеригаз» добавили, что газоснабжение будет восстановлено до 18:00.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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