Дорожная полиция Ясамальского района продолжает мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (ФОТО)

20 июля 2019 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Отдел Государственной дорожной полиции Ясамальского районного управления полиции провел очередные оперативно-профилактические мероприятия против административных правонарушений по обеспечению общественного порядка и безопасности.

В ходе рейдов, в которых принял участие сотрудник Trend, были остановлены пешеходы, которые переходили дорогу в неположенных местах, и водители-нарушители правил дорожного движения.

Главный инспектор отдела Государственной дорожной полиции Ясамальского района, старший лейтенант полиции Рауф Фаталиев сообщил, что в ходе рейда было обнаружены и остановлены 45 водителей, у которых имелись неоплаченные штрафы.«19 из них оплатили штраф на месте, остальным было сделано предупреждение. Также были остановлены 45 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, но в их отношении не были составлены протоколы. Они были проинформированы о правилах дорожного движения. Известно, что примерно 60 процентов ДТП в Баку связаны с наездами на пешеходов. По этой причине необходимо регулярно проводить просветительскую работу с населением», - отметил он.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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