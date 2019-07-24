Инвалидам Карабахской войны вручены ключи от 50 автомобилей марки "Xазар" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня инвалидам Карабахской войны были вручены ключи от 50 автомобилей марки "Xазар", сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

Замминистра Метин Керимли напомнил о том, что два социальных пакета, подписанных главой государства, позволили почти вдвое повысить минимальную заработную плату, минимальные пенсии - в среднем на 72,4%, социальные пособия и месячные президентские персии – на 100%, пособия, выдаваемые вынужденным переселенцам - на 50%, значительно увеличить студенческие стипендии, устранить обеспокоенность в связи с проблемными кредитами. Эти меры стали серьезной поддержкой для 4,2 млн граждан.

Он добавил, что усилены меры по обеспечению жильем семей шехидов и ветеранов войны, и в прошлом году граждане из этих категорий были обеспечены 626 квартирами, что втрое больше предусмотренного. В этом году граждан из этих категорий планируется обеспечить 800 квартирами, ордера от 60 из которых уже вручены. Всего до сегодняшнего дня семьи шехидов и ветераны войны получили 6714 квартир.

Керимли подчеркнул, что в прошлом году ветеранам войны были предоставлены 265 легковых автомобилей. Он также отметил, что распоряжением главы государства от 18 марта 2019 года на эти цели были выделены 5 млн манатов, что позволило в этом году предоставить гражданам из этой категории дополнительно более 400 автомобилей. Тем самым ветеранам войны будет предоставлено в 3,2 раза больше автомобилей - около 600, из которых 200 уже предоставлены. Таким образом, в целом до сегодняшнего дня инвалидам войны и приравненным к ним лицам было предоставлено до 6350 автомобилей.

Получившие автомобили граждане выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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