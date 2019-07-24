Инвалидам Карабахской войны вручены ключи от 50 автомобилей марки "Xазар" (ФОТО)

24 июля 2019 13:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня инвалидам Карабахской войны были вручены ключи от 50 автомобилей марки "Xазар", сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда и соцзащиты населения Азербайджана.

Замминистра Метин Керимли напомнил о том, что два социальных пакета, подписанных главой государства, позволили почти вдвое повысить минимальную заработную плату, минимальные пенсии - в среднем на 72,4%, социальные пособия и месячные президентские персии – на 100%, пособия, выдаваемые вынужденным переселенцам - на 50%, значительно увеличить студенческие стипендии, устранить обеспокоенность в связи с проблемными кредитами. Эти меры стали серьезной поддержкой для 4,2 млн граждан.

Он добавил, что усилены меры по обеспечению жильем семей шехидов и ветеранов войны, и в прошлом году граждане из этих категорий были обеспечены 626 квартирами, что втрое больше предусмотренного. В этом году граждан из этих категорий планируется обеспечить 800 квартирами, ордера от 60 из которых уже вручены. Всего до сегодняшнего дня семьи шехидов и ветераны войны получили 6714 квартир.

Керимли подчеркнул, что в прошлом году ветеранам войны были предоставлены 265 легковых автомобилей. Он также отметил, что распоряжением главы государства от 18 марта 2019 года на эти цели были выделены 5 млн манатов, что позволило в этом году предоставить гражданам из этой категории дополнительно более 400 автомобилей. Тем самым ветеранам войны будет предоставлено в 3,2 раза больше автомобилей - около 600, из которых 200 уже предоставлены. Таким образом, в целом до сегодняшнего дня инвалидам войны и приравненным к ним лицам было предоставлено до 6350 автомобилей.

Получившие автомобили граждане выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минтруда Азербайджана предоставит ветеранам Карабахской войны квартиры
Тендеры 23 июля 14:44
В Грузии снизились доходы автоимпортеров
Бизнес 19 июля 11:23
В 2018 году реэкспорт автомобилей из Грузии составил 12,2% от общего объема экспорта
Финансы 16 июля 16:36
Госслужба трудовой инспекции Азербайджана восстановила на работе 77 незаконно уволенных граждан
Общество 16 июля 15:34
Впервые в Азербайджане стартует программа «Онлайн волонтер»
Общество 16 июля 14:59
Рост производства автотехники в Казахстане превысил 40%
Бизнес 16 июля 11:44
Лента новостей
В Азербайджане впервые дрон применили для опыления химикатами хлопчатника (ФОТО)
Экономика 13:45
В Китае нашли древние руины времен династий Шан и Чжоу
Другие страны 13:37
На что живут продажные «борцы за демократию»: факты и цифры - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 13:34
Азербайджанская легкоатлетка вышла в финал "EYOF Баку 2019"
Общество 13:30
TANAP удостоен престижной награды
Энергетика 13:21
Компания « Аккорд» построит крупный агрокомплекс в одном из регионов Азербайджана
Бизнес 13:19
Нурмагомедов вышел на второе место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
Другие страны 13:13
Завтра в Азербайджане будет до 39 градусов тепла
Общество 13:13
Азербайджанские строительные компании активно осваивают внешние рынки
Экономика 13:12