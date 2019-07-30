В ближайшее время в Бакинском метрополитене заработают два новых состава

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в депо осуществляется наладка новых поездов, привезенных в Баку. До середины августа на линию будут пущены десять вагонов в составе двух поездов.

Об этом сообщил в во вторник Trend руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен».

Он отметил, что новые поезда уже прибыли в Баку. В настоящее время в депо осуществляется их наладка. В скором времени, после проверок, они будут пущены на линию.

Мамедов подчеркнул, что в конце августа прибудут еще два поезда. Таким образом, завершится расширение парка поездов, запланированное на текущий год.

Бакинский метрополитен приобрел 30 вагонов нового поколения производства российского ОАО «Метровагонмаш», входящего в АО «Трансмашхолдинг». Два поезда в настоящее время уже обслуживают население. Срок эксплуатации вагонов 30 лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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