В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана осуществляет реконструкцию автомобильной дороги Кюрд- Шехадет – Гарабаглар – Икинчи-Арабджабирли Гёйчайского района, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева о мерах по ее строительству. Дорога протяженностью в 7,5 километра будет реконструирована по четвертой технической категории.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство, в результате продолжительной эксплуатации дорожное покрытие местами пришло в негодное состояние, что создавало трудности для движения автотранспорта. На некоторых отрезках дороги, в силу естественных факторов, дорога сузилась, обочины пришли в негодность. Реконструкция дороги призвана устранить перечисленные недостатки.

Негодный грунт на всем протяжении дороги был выкопан, неровности заполнены грунтом и утрамбованы. Таким образом, была построена новая дорожная основа, отвечающая стандартам. Эти работы осуществлены на площади 76 тысяч квадратных метров.

На участках, где дорожная основа уже построена, начаты работы по укладке асфальтобетонного слоя толщиной 12 сантиметров. Эти работы охватят площадь более чем 47 тысяч квадратных метров. Параллельно, будут осуществлены укрепительные работы обочин на площади 28 тысяч квадратных метров.

Кроме этого на протяжении дороги в 30 точках пересечения дорог будут проведены ремонтные работы, на участках в черте населенных пунктов будут восстановлены пешеходные тротуары, уложены 600 погонных метров облицовочного камня.

В рамках проекта, осуществляется укладка 26 металлических и железобетонных труб различного диаметра общей длиной 260 погонных метров, проведены работы по строительству 14-метрового четырехугольного водослива. Также планируется капитальный ремонт 30-метрового моста через Ширванский канал.

На заключительном этапе ремонтных работ планируется установка четырех автобусных остановок, 28 дорожных знаков, 180 сигнальных опор, семи указателей километража, а также нанесение дорожной разметки.

Реконструкция существенно улучшит транспортное сообщение между четырьмя населенными пунктами с общим количеством населения четыре тысячи человек. Также это послужит развитию промышленности и сельского хозяйства на протяжении всей дороги, улучшению проезда населения в районный центр и соседние районы через дорогу Баку-Шамахы-Евлах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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