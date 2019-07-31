Август в Азербайджане будет жарким

31 июля 2019 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В августе среднемесячная температура воздуха и объем месячных осадков в Азербайджане, в основном, будет близок к климатической норме. Лишь на некоторых территориях прогнозируется незначительное превышение нормы, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

В первую декаду августа на территории страны ожидается умеренная погода, преимущественно без осадков, однако вечерами и ночами в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди. На Абшеронском полуострове будет преимущественно северный ветер.

Среднемесячная температура В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется порядка 22-27 градусов (ночью 20-25, днем 30-35, в отдельные дни до 38 градусов тепла), что в пределах климатической нормы.

Объем месячных осадков ожидается также в границах климатической нормы - 6-8 миллиметров.

(Автор: Ильхама Исаабалева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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