Число получивших пищевое отравление на свадьбе в Габале достигло 75

6 августа 2019 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Количество обратившихся в центральную районную больницу и Диагностический центр в связи с пищевым отравлением на свадебной церемонии в селе Заргарли Габалинского района достигло 75.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения, среди обратившихся 16 женщин и 7 детей. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь в Габалинской центральной больнице:

«По состоянию на 2 часа ночи в больнице находились шесть пострадавших, четверо из них к утру были отпущены домой. В настоящее время в больнице продолжают лечение двое пострадавших. Правоохранительные органы и Агентство пищевой безопасности проинформированы о произошедшем", - сказали в минздраве.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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