Бакинское транспортное агентство продолжает обустраивать дороги столицы (ФОТО)

7 августа 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Дорожная разметка на перекрестках, в особенности разметка пешеходных переходов на административной территории столицы перекрашивается специальной двухкомпонентной краской.

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), целью мероприятий является повышение уровня безопасности дорожного движения. С применением новшества, станет возможным лучшее обеспечение безопасного, беспрепятственного и комфортного передвижения пешеходов.

Высокая светоотражаемость, повышенная стойкость и комфортность мойки являются главными преимуществами двухкомпонентной краски.

Для повышения светоотражаемости в нее добавлены специальные шарики, что позволяет улучшить видимость разметки в темное время суток или при ограниченной видимости в плохую погоду.

Упомянутая работа уже завершена на 14 улицах и проспектах. В целом, в течение последних четырех месяцев, Агентство обновило разметку пешеходных переходов на 107 улицах и проспектах столицы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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