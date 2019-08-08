В некоторых местах Хатаинского района Баку ограничена подача газа

8 августа 2019 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Работа по установке и подключению газовой магистрали "Газанлар - Кешля" в Хатаинском районе Баку в стадии завершения

Как сообщили в четверг Trend в ПО "Азеригаз" подача газа будет восстановлена.

Отметим, что сегодня начиная с 09:00 на газовой магистрали "Газанлар - Кешля" проводятся работы по установке, а также соединению других газовых линий.

В течение этого периода подача газа приостановлена на проспектах Гянджа и Бабек, улицах Сейида Азима Ширвани, Сараево, Мухамеда Хади, Ильгара Зульфугарова, Садыгджана, Худу Мамедова, Ази Асланова, Мирзы Давуда, Ашыга Гурбана, Мингячевир и Сулеймана Ахмедова в Хатаинском районе, а также в поселке НЗС, поселке Ахмедлы и некоторых других местах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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