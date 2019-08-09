В пункты жертвенного забоя скота в Азербайджане организован инфотур (ФОТО)

9 августа 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) организовало информационный тур в стационарные и палаточные пункты забоя скота, которые будут действовать в стране во время праздника Гурбан.

В рамках инфотура, прошло ознакомлением с оборудованием и условиями в стационарном пункте забоя в Сабунчинского районе и палаточным пунктом, на территории Хатаинского района города Баку, передает в пятницу Trend.

Заведующий отделом здоровья животных и ветеринарного контроля АПБ, главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев сообщил журналистам, что идет серьезная подготовка для осуществления забоя скота во время праздника Гурбан, в соответствии с нормами пищевой безопасности.

«Мы осмотрели стационарное учреждение и палаточный пункт. Для обеспечения правил забоя в праздничные дни в пользование граждан по республике выделено 44 стационарных пункта и 30 пунктов палаточного типа, снабженные надлежащим оборудованием. Скот здесь проходит ветеринарное обследование и обеспечивается надлежащим свидетельством. Забой разрешается только после подтверждения здоровья животного. После, ветеринарно-санитарную экспертизу проходит и мясо. В итоге, оно выдается на руки владельцам», - сказал Абдулалиев.

Ветеринарный врач пункта контроля пищевой безопасности №30 Мадат Годжаев сообщил, что если у проверенного скота, после забоя обнаружится болезнь, то мясо утилизируется.

«До забоя весь скот проходит клинический осмотр. Он включает в себя детальное обследование животного. Если здоровье животного вызывает сомнение, то оно проходит проверку в лабораторных условиях. После анализа проб, взятых из легких, печени, и самого мяса, оглашается итоговое решение о пригодности мяса к потреблению. В целом, забой больного животного не разрешается. Если после забоя во внутренних органах будет обнаружена какая то болезнь, то мясо будет утилизировано», - сказал Годжаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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