Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги в регионах

15 августа 2019 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - В ходе наблюдений в гранатовых садах в Бейлаганском районе площадью 187 гектаров были обнаружены сельскохозяйственные вредители - тля и подушечницы, сообщает в четверг Trend.

Предприниматели были детально проинформированы о правилах безопасности при использовании пестицидов. Было отмечено, что меры по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур очень важны с точки зрения высокой урожайности и фитосанитарной стабильности хозяйств.

В рамках мероприятия специалисты агентства провели наблюдения в гранатовых и цитрусовых садах, дали надлежащие рекомендации владельцам садовых хозяйств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане завершился демонтаж палаточных пунктов ритуального забоя скота в дни праздника Гурбан
Общество 16:48
В Баку предотвращена реализация 851 кг непригодного к употреблению мяса (ФОТО)
Общество 13 августа 21:36
Накануне праздника Гурбан госструктуры Азербайджана обратились к населению
Общество 10 августа 11:32
В Азербайджане забой жертвенного скота и другие услуги будут осуществляться местными исполнительными структурами
Общество 9 августа 16:46
В Азербайджане завершается подготовка к массовому забою скота в праздник Гурбан
Общество 9 августа 15:28
В пункты жертвенного забоя скота в Азербайджане организован инфотур (ФОТО)
Общество 9 августа 13:52
Лента новостей
В Казахстане реализуют ряд проектов стоимостью свыше $900 млн
Бизнес 17:35
Узбекистан планирует ввести разные тарифы расхода электроэнергии
Энергетика 17:35
Число погибших от лихорадки денге на Филиппинах превысило 700 человек
Другие страны 17:15
Курс евро в Узбекистане перевалил за 10 тысяч сумов
Финансы 17:11
Товарооборот Турции и Таджикистана вырос более чем на $1 млн
Турция 17:06
Темпы роста производства автомобилей в Казахстане превысили 40%
Бизнес 16:56
Оборот розничной торговли в Азербайджане продолжает расти
Бизнес 16:55
До конца года Узбекистан приступит к поставке цемента в Афганистан
Бизнес 16:52
В Азербайджане завершился демонтаж палаточных пунктов ритуального забоя скота в дни праздника Гурбан
Общество 16:48