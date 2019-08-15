Агентство пищевой безопасности Азербайджана продолжает фитосанитарные мониторинги в регионах

БАКУ/ Trend/ - В ходе наблюдений в гранатовых садах в Бейлаганском районе площадью 187 гектаров были обнаружены сельскохозяйственные вредители - тля и подушечницы, сообщает в четверг Trend.

Предприниматели были детально проинформированы о правилах безопасности при использовании пестицидов. Было отмечено, что меры по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур очень важны с точки зрения высокой урожайности и фитосанитарной стабильности хозяйств.

В рамках мероприятия специалисты агентства провели наблюдения в гранатовых и цитрусовых садах, дали надлежащие рекомендации владельцам садовых хозяйств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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