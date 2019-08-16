Дорожная полиция Баку проводит просветительские акции на пляжах

16 августа 2019 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Управление Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку проводит просветительские акции на пляжах столицы, сообщает в пятницу Trend.

У входа на пляжи размещены плакаты, подготовленные ГДП, водителям и другим участникам дорожного движения раздаются буклеты. В буклетах отмечается недопустимость таких действий, как вождение машины в шлепанцах, проведение "курсов вождения" на пляже, нарушение правил перевозки пассажиров и т.д.

Сотни буклетов были розданы гражданам на пляжах Сураханского района. Сотрудники Управления дорожной полиции города Баку и отдела ГДП Сураханского района провели с водителями просветительские беседы.

Также просветительская акция была проведена на пляже "Шихово на территории Сабаильского района. Просветительские акции будут проведены и на других пляжах.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили)

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