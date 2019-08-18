Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии закрытия Армейских международных игр-2019 (ФОТО)

18 августа 2019 22:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Находящийся с визитом в Москве Министр обороны Азербайджана генерал-половник Закир Гасанов понаблюдал за состязанием команд, вышедших в финал конкурса «Танковый биатлон», организованного на полигоне Алабино 17 августа – в заключительный день Армейских международных игр-2019, и принял участие в церемонии награждения военнослужащих, ставших победителями, передает Trend со ссылкой на сайт Минобороны.

Министр обороны Азербайджана вместе со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу прибыли в Дом дружбы на полигоне Алабино.

Они, посетив здесь азербайджанский павильон на выставке образцов культуры стран-участниц, осмотрели экспозиции, отражающие историю, культуру, традиции и быт нашей страны.

Торжественная церемония Армейских международных игр-2019 завершилась праздничным концертом.

Следует отметить, что в ходе международных соревнований военнослужащих представители Азербайджанской Армии на высоком уровне представили нашу страну в конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Полевая кухня», «Военно-медицинская эстафета», «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня».

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