В Азербайджане продолжаются меры по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает деятельность по предотвращению незаконного забоя скота в местах, не соответствующих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, очередные рейды были проведены в Хачмазском районе вдоль дороги Хачмаз-Худат-Набран. В проверках участвовали сотрудники исполнительной власти Хачмазского района и местных отделений МВД.

В ходе рейдов были установлены факты незаконного забоя и продажи в условиях, не соответствующих ветеринарно-санитарным нормам. В связи с этим опоры и крюки, для подвешивания туш после забоя, были демонтированы представителями ИВ.

Агентство вновь призывает еще раз призывает лиц, занимающихся незаконным забоем скота, неуклонно следовать требованиям законодательства. Предприниматели могут обратиться в Агентство для оказания методической помощи в создании пунктов забоя и продажи скота, в соответствии со стандартами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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