В Азербайджане начался выбор вакансий в рамках конкурса по приему на работу в школы

БАКУ/Trend/ - Сегодня начался этап выбора вакансий конкурса по приему на работу в общеобразовательные учреждения, организованный Управлением образования города Баку. Вакансии включают в себя должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе (организатор), руководителя по допризывной подготовке молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря, сообщает в понедельник Trend.

Этап, начавшийся с сегодняшнего дня, продолжится до полуночи 23 августа. За это время, кандидаты, набравшие на предыдущем этапе конкурса баллы выше проходных, должны выбрать вакансии на своих личных страницах, каждый - до пяти позиций.

После этого они будут приглашены на собеседование. Следующий этап конкурса - собеседование начнется 26 августа.

Отметим, что из 1655 кандидатов, участвующих в экзамене, 555 набрали баллы выше проходных.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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