Баку впервые примет Чемпионат мира по акробатической гимнастике в 2022 году

23 августа 2019 22:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Столица Азербайджана Баку впервые примет Чемпионат мира по акробатической гимнастике в 2022 году, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

«Когда речь идет о календаре по спортивной гимнастике, Азербайджан остается местом выбора. После чемпионатов мира по художественной гимнастике 2019 года, чемпионатов мира по аэробной гимнастике 2020 года и чемпионатов мира по прыжкам на батуте 2021 года в Баку впервые в 2022 году состоится Чемпионат мира по акробатической гимнастике на Национальной арене гимнастики»,- говорится в сообщении FIG.

Как отмечается, перед чемпионатом в городе 2-7 марта будут проходить всемирные соревнования среди возрастных групп.

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